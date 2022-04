Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: a signé un contrat de 345 ME en Colombie information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 17:46









(CercleFinance.com) - Eiffage a signé le contrat EPC (Engineering, Procurement & Construction) du terminal maritime de Puerto Antioquia en Colombie pour un montant total de 370 millions USD (345 millions EUR).



Situé sur la côte atlantique de la Colombie, le projet de Puerto Antioquia est considéré par le gouvernement colombien comme un projet d'intérêt national prioritaire.



Le financement de l'opération est assuré par la Banque Interaméricaine de Développement et les banques colombiennes FDN, Davivienda et Bancoldex, ainsi que par le fonds d'investissement GIP et par un apport en fonds propres des actionnaires de la société de projet.





