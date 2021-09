Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : a remis une offre à Engie pour le rachat d'Equans information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 12:10









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir remis à Engie une offre indicative pour le rachat d'Equans dont les activités s'inscrivent dans la stratégie de développement du Groupe. Eiffage n'aurait pas recours à une augmentation de capital s'il était retenu pour cette opération, indique la société. 'Eiffage ne communiquera sur les suites de ce projet que dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire et dans le respect de la confidentialité qui sied à un processus de ce type', conclut le communiqué.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.20%