Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : a fait une offre pour le rachat d'Equans information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 18:37









(CercleFinance.com) - Eiffage a remis hier à Engie une offre engageante pour le rachat de la totalité d'Equans dont les activités s'inscrivent dans la stratégie de développement du Groupe. 'Eiffage n'aurait pas recours à une augmentation de capital s'il était retenu pour cette opération' indique le groupe.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.62%