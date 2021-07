Eiffage : 90 bornes de recharges déployées au siège du groupe

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que 180 points de recharges électriques supplémentaires (soit 90 bornes à double prise) ont été installés dans le parking de son siège social de Vélizy-Villacoublay, en partenariat avec Covivio -propriétaire de cet ensemble tertiaire.

'Ces nouveaux équipements, d'une capacité de charge accélérée jusqu'à 22 kilowatts et compatibles avec l'ensemble des modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le marché, sont mis à la disposition des collaborateurs et visiteurs, en complément des 21 bornes déjà en place', précise la société.

Eiffage devancer et dépasse ainsi les obligations de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) en matière d'équipements requis pour les plus grandes sociétés qui exige d'équiper d'ici 2025 au moins une place de stationnement sur 20 en infrastructure de recharge.

Avec cette installation, le Campus Eiffage atteint ainsi 222 points de recharges pour 850 places de stationnement.

Le Groupe a fait appel à Nexans pour la fourniture et la pose des bornes de recharges électriques et aux équipes d'Eiffage Énergie Systèmes pour le câblage et le raccordement.