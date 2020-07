EGIDE USA signale un incident à l'usine de Cambridge

(AOF) - Le 1er juillet 2020, en fin d'après-midi, alors que le site d'Egide USA à Cambridge, Maryland (Etats-Unis), était fermé pour cause de week-end prolongé pour la fête nationale du 4 juillet, un incendie s'est déclaré dans la zone de traitement de surface. Le spécialiste desboîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles précise qu'il a été rapidement éteint et il n'y a pas eu de blessé.

La priorité a immédiatement été donnée à l'inventaire des produits chimiques potentiellement dangereux associés aux lignes de traitement de surface touchées par l'incendie.

Une entreprise de décontamination a été contactée et se trouve sur place. En collaboration avec l'équipe de traitement des déchets d'Egide USA, et les pompiers, une évaluation de l'usine est en cours.

Pour l'instant, bien qu'Egide ne connaisse pas l'étendue des dégâts, il semble qu'ils soient limités à la ligne de traitement de surface Or.

Dans ces circonstances, toutes les équipes américaines et françaises du groupe sont mobilisées pour satisfaire les commandes en cours et servir les besoins urgents de ses clients.

En effet, les lignes de traitement de surface des usines de San Diego (Californie), et de Bollène (France) sont prêtes à prendre le relais afin d'assurer la livraison des commandes urgentes. Tous les clients potentiellement impactés à court terme par cet incident seront contactés individuellement afin de faire le point sur les livraisons et le calendrier à venir.

