Egide: succès de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Le Groupe Egide, annonce ce jour le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 11 août 2023.



A l'issue de la période de souscription, la demande totale s'est élevée à 1 294 566 actions à titre irréductible, 1 971 437 actions à titre réductible et 3 164 109 actions à titre libre, soit un taux de souscription d'environ 217%.



Les demandes de souscription à titre réductible ont été servies à hauteur de 1 661 682 actions nouvelles, selon un coefficient de réduction de 2,91236150.



Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à 1 921 561,20E, prime d'émission incluse, correspondant à l'émission de 2 956 249 actions nouvelles au prix de souscription de 0,65E par action nouvelle.



Les fonds levés permettront notamment à Egide d'amorcer le redressement de ses filiales américaines, de recruter une équipe commerciale pour dynamiser les ventes et de financer l'augmentation de son besoin en fonds de roulement dû à la hausse de son chiffre d'affaires.







