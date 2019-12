EGIDE : réorganisation d'Egide SA achevée, arrivée d'un nouveau directeur financier

(AOF) - Dans le cadre de la réorganisation d'Egide SA, le groupe Egide avait annoncé fin septembre dernier le transfert à Bollène de l'activité d'usinage graphite ainsi que des services administratifs (achats, comptabilité et marketing). Pour accompagner cette restructuration, Jim Collins, PDG du Groupe Egide, avait nommé dès le 1er octobre 2019 Luc Ardon au poste de directeur administratif et financier. Il a pris la suite de Philippe Lussiez.

