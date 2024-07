Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Egide: reflux d'activité au cours du premier semestre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Egide s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé un reflux son chiffre d'affaires au premier semestre suite à la forte baisse d'activité d'un client majeur en France.



Le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles indique avoir généré un chiffre d'affaires de 15,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 20%.



Le groupe - qui cherche à conquérir de nouveaux clients et à développer de nouveaux produits - précise toutefois que ces efforts de diversification vont nécessiter de longues phases de qualification qui ne commenceront à porter leurs fruits qu'au cours du dernier trimestre 2024.



S'il attend un chiffre d'affaires de seconde semestre en hausse par rapport au premier semestre, Egide anticipe néanmoins un recul de son chiffre d'affaires consolidé 2024 par rapport à 2023.



Coté sur Euronext Growth Paris, le titre Egide s'inscrivait en baisse de plus de 7% mercredi en milieu de journée suite à cette publication.





Valeurs associées EGIDE 0,46 EUR Euronext Paris -7,44%