Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Egide : nouvelle ligne de galvanoplastie aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le Groupe Egide annonce ce soir que les travaux de réhabilitation de sa ligne de galvanoplastie sont terminés sur son site de Cambridge, dans le Maryland (USA). Cette nouvelle installation, ultramoderne, est équipée de 4 lignes de galvanoplastie qui permettront désormais à la société de proposer une large gamme de traitement de surface selon l'exigence du cahier des charges de ses clients. Par ailleurs, un nouveau laboratoire de contrôle qualité/efficacité 100% internalisé a été entièrement rééquipé à neuf, offrant la possibilité de déceler d'éventuelles défaillances à tous les stades de la production. 'Les nouvelles installations sont également conçues pour répondre aux besoins futurs des clients et permettre à Egide USA de proposer de nouveaux produits et formats', précise la société.

Valeurs associées EGIDE Euronext Paris +2.19%