Egide: les commandes s'accélèrent, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Le titre du fabricant français de composants électroniques Egide grimpait en Bourse ce vendredi après l'annonce d'une accélération de ses prises de commandes au quatrième trimestre.



Dans un communiqué, le groupe technologique dit avoir enregistré de nouveaux contrats ces dernières semaines, une dynamique commerciale qu'il attribue en grande partie au secteur de la défense.



En dépit des difficultés logistiques actuelles, le concepteur de boîtiers hermétiques assure être en mesure de répondre positivement à la dynamique de ses marchés, en proposant de meilleurs délais de livraison que ses concurrents.



Mieux, le groupe fait valoir que ses clients ne semblent pas être affectés par la pénurie mondiale de composants électroniques, qui touche d'autres secteurs tels que les ordinateurs, les téléphones mobiles ou l'automobile.



Egide note que son carnet de commandes permet de poser des bases solides pour une bonne année 2022, un exercice qu'il dit aborder avec 'sérénité'.



Après ces commentaires, l'action Egide grimpait de plus de 13% à la Bourse de Paris en fin de séance.





