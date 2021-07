Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Egide : le chiffre d'affaires semestriel en repli de 4% information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Egide s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation d'un chiffre d'affaires de 1er semestre en baisse de presque 4%. Le spécialiste de la fabrication de boîtiers hermétiques et de solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles indique que son chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 16,6 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 17,3 millions un an plus tôt. A taux de change constant, le groupe enregistre une croissance de 1,1% d'une année sur l'autre. L'objectif de chiffre d'affaires du groupe est maintenu pour 2021, Egide se disant 'confiant' dans l'atteinte de sa prévision annuelle. Le titre perdait 6% lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation de ces chiffres.

