EGIDE : l'impact du Covid-19 reste minime

(AOF) - Egide a dévoilé une perte nette 2019 de 2,8 millions d'euros contre une perte de 2,3 millions en 2018. « 2019 n'a pas encore bénéficié de l'impact positif de la restructuration » a précisé le spécialiste des boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. La restructuration a été provisionnée à hauteur de 730 000 euros en juin 2019 et 682 000 euros ont été dépensés ; le solde est toujours provisionné et sera dépensé en 2020. Une réserve supplémentaire de 200 000 euros a été constituée pour les litiges sociaux liés à la restructuration.

La perte opérationnelle est passé de 1,5 million d'euros à 2,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit en légère croissance à 31,79 millions d'euros (31,7 millions en 2018).

Les prises de commandes pour l'année se sont élevées à 34,8 millions d'euros, soit un ratio book-to-bill (prises de commandes sur chiffre d'affaires) de 1,09.

A ce jour, l'impact du Covid-19 reste minime sur les demandes de production et de livraison des clients du monde entier. Le groupe Egide opère sur des marchés structurellement résistants comme la Défense, les Télécommunications ou le Médical. Les installations industrielles de Cambridge et de San Diego sont considérées comme essentielles pour la défense . De même, le site de Bollène produit et contribue à des projets de recherche avancée pour les secteurs français et européens de la défense et de l'aéronautique. Les ministères français concernés sont en contact étroit pour soutenir les équipes de Bollène depuis le début de la crise.

Le groupe Egide a pris les mesures nécessaires pour minimiser les risques futurs, notamment en sécurisant sa chaîne d'approvisionnement avec une 2ème source qualifiée sur au moins 2 continents.

À ce jour, aucune rupture d'approvisionnement majeure n'a été constatée en Europe ni aux États-Unis. La chaîne d'approvisionnement en Chine s'améliore constamment.

Egide prévoit une croissance en 2020, soutenue par les 34,8 millions d'euros de prises de commandes cumulées à fin 2019, à comparer aux 31,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Le groupe prévoit une amélioration de la rentabilité sur l'ensemble de ses sites.

