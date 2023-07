Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Egide: hausse de 13% de l'activité au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Egide progresse de 3% jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre, à 8,6 millions d'euros.



Le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles souligne que tous ses segments de marché sont en croissance, mais que sa croissance provient essentiellement des marchés de l'optronique (+49%).



Dans son communiqué, le groupe se dit encouragé la bonne dynamique commerciale observée sur l'ensemble des produits au premier semestre, espérant maintenir un niveau d'activité 'à peu près identique' au second semestre.



Par ailleurs, l'amélioration de l'activité américaine constitue selon lui un élément positif dans les discussions en cours avec d'éventuels acheteurs des filiales américaines.



Sur les six premiers mois de l'année, les filiales US mises en vente ont en effet réalisé un chiffre d'affaires en progression de 26%, dont une hausse de l'activité de 24% à taux de change constant.



Egide explique le dynamisme de sa filiale américaine par le retour de son usine à un 'rythme de croisière' après les difficultés de personnel, de formation, de qualification et de qualité qu'il avait précédemment rencontrées.





