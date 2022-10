Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Egide: dans le rouge au premier semestre, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 12:23

(CercleFinance.com) - Egide a essuyé une perte au premier semestre, pénalisé par des difficultés de recrutement de personnel et d'approvisionnement qui ont perturbé sa production américaine.



Le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles affiche une perte opérationnelle de près de 1,3 million d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, à comparer avec un bénéfice de 520.000 euros un an plus tôt.



Sa perte nette ressort, elle, à 2,02 millions d'euros, contre un profit de 240.000 euros sur la même période de 2021.



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 16 millions d'euros, soit une baisse de 3,5% par rapport au premier semestre de l'exercice 2021.



Dans son communiqué, Egide explique que le manque de main d'oeuvre qualifiée auquel il est confronté, principalement auxEtats-Unis, l'a obligé à embaucher des travailleurs débutants tout en augmentant les coûts salariaux afin de la fidéliser.



Aux problèmes de personnels s'ajoutent désormais les difficultés liées aux hausses de prix, notamment de l'énergie et des produits chimiques, souligne le groupe.



Egide dit malgré tout espérer une amélioration de la situation au deuxième semestre, quelques négociations commerciales prometteuses étant en cours tant en France qu'aux USA, qui pourraient selon lui permettre de retrouver une 'saine croissance', au moins pour 2023.



A 12h15, le titre reculait de près de 15% dans des volumes fournis, soit l'une des plus fortes baisses du marché parisien.