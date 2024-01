Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Egide: CA prévu stable en 2024, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Egide a fait état hier soir d'une croissance de 8,7% de son chiffre d'affaires en 2023, tout en prévenant que des facteurs géopolitiques ralentiraient sur son activité cette année, une perspective qui faisait lourdement chuter son cours de Bourse.



Le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 36,75 millions d'euros, contre 33,81 millions d'euros en 2022.



Le groupe souligne que cette croissance marque une nette accélération de sa croissance par rapport à la hausse de son chiffre d'affaires en 2022, qui avait atteint 4%.



Dans le détail, Egide dit avoir profité du renforcement de sa position de leader sur le marché de l'imagerie en Europe et au Moyen-Orient, tandis que sa filiale aux Etats-Unis a bénéficié d'une augmentation des ventes chez deux gros clients, l'un dans l'imagerie thermique et le second dans les boîtiers de puissance.



Pour ce qui concerne 2024, l'entreprise dit prévoir de maintenir son chiffre d'affaires consolidé à l'identique.



La croissance des activités d'Egide USA, notamment grâce à de nouveaux contrats pour des batteries thermiques pour le secteur militaire, devrait en effet être compensée par la baisse attendue de ses activités en Europe, due à des facteurs géopolitiques, explique la société.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Egide décrochait de 17% mardi matin suite à cette annonce, signant de loin la plus forte baisse du marché parisien, ce qui ramène à 52% ses gains sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées EGIDE Euronext Paris -18.83%