Egide affiche une perte opérationnelle courante de 1,294 millions d'euros au premier semestre

(AOF) - Egide a enregistré une perte nette de 2,016 millions au premier semestre contre un bénéfice de 0,24 million d'euros, un an auparavant. Le spécialiste des boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles a aussi enregistré une perte opérationnelle courante de 1,294 millions d'euros, ayant été impacté par les difficultés de recrutement et d'approvisionnement aux Etats-Unis. Il avait affiché un résultat opérationnel courant de 0,52 million d'euros, un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 16,02 millions d'euros, en baisse de 3,5 %, avec pourtant une progression des ventes d'Egide SA de 4,5 % et de Santier de 4,9 % qui ne compense pas totalement la baisse des ventes de 20,5 % d'Egide USA.

La filiale américaine a été favorablement impacté par un effet de taux de change, puisqu'en dollars constants, la progression du groupe serait négative de 8,2 %. E dollar, le chiffre d'affaires d'Egide USA est en baisse de 27,9 % et Santier en baisse de 4,8 %.

Ces résultats s'expliquent principalement par les difficultés de recrutement de personnel et d'approvisionnement qui ont perturbé la production américaine. Des mesures d'augmentation des salaires de la main d'œuvre directe y ont été prises, mais la situation reste tendue.

Egide SA poursuit sa croissance et conforte sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique en Europe (notamment avec l'acquisition de nouveaux clients), en Asie (Chine et Corée du Sud) ainsi qu'au Moyen-Orient. La stratégie axée sur le développement de boîtiers de haute qualité pour les applications de puissance, d'optronique et d'hyperfréquence, continue de porter ses fruits avec de nouveaux projets, en ligne avec le plan de modernisation de l'outil de production, en cours de déploiement

Sur le front des perspectives, Egide espère une amélioration au deuxième semestre sans événement favorable ou défavorable. "Quelques négociations commerciales prometteuses sont en cours tant en France qu'aux USA, qui permettraient de retrouver une saine croissance au moins pour 2023. Aux difficultés de personnels, déjà évoquées vont commencer à poindre les difficultés liées aux hausses de prix notamment de l'énergie et des produits chimiques. Pour l'énergie, la situation n'a pas encore beaucoup évolué, car des contrats de fourniture courent encore. De plus, si les prix de l'énergie sont multipliés par 5 ou 10 en Europe, ils n'ont augmenté ' que ' de 50 % aux USA. Le Groupe a donc pris des mesures pour négocier des hausses de prix avec ses clients, y compris sur les commandes pluriannuelles", précise la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.