EFT SOXX (semiconducteurs) : nouveau record absolu à 644Pts

(CercleFinance.com) - L'EFT SOXX, le principal baromètre des semiconducteurs pulvérise un nouveau record absolu à 644Pts (le 7ème de l'année), au-delà des 630Pts (le 9 février en clôture) puis des 633,4Pts (à l'ouverture).

La dernière oscillation entre 633 et 586 induit un potentiel de hausse vers un nouveau zénith de 680Pts.

Une multiplication par 2,5 rapport au plancher de la mi-octobre 2022 (300Pts) donne un objectif de 700Pts.





Valeurs associées ISHS SEMICONDUCTOR NASDAQ +5.23%