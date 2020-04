Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Effondrement record du PIB espagnol en raison du coronavirus Reuters • 30/04/2020 à 10:39









MADRID, 30 avril (Reuters) - L'économie espagnole s'est effondrée de 5,2% au premier trimestre, une chute record depuis 1970, sous l'effet de l'épidémie de coronavirus qui a mis le pays à l'arrêt, selon les estimations provisoires publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE). La banque centrale prévoit de son côté pour 2020 une contraction de l'économie espagnole, fortement dépendante du secteur du tourisme frappé de plein fouet par la crise, de l'ordre de 12,4%. Quatrième économie de la zone euro, l'Espagne a instauré le 14 mars un confinement drastique de sa population pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 24.000 morts dans le pays, l'un des plus endeuillés au monde par le virus. Sur une base annuelle, la contraction du PIB atteint 4,1% au premier trimestre - les économistes s'attendaient à une contraction de 3,2% - ce qui se compare à une croissance de 1,8% le trimestre précédent. Conséquence de la mise à l'arrêt des activités non-essentielles, quelque 900.000 emplois ont été détruits en l'espace de deux semaines, aggravant une situation socio-économique déjà fragile avec un taux de chômage qui a augmenté de 14,4% au premier trimestre, selon l'INE. La consommation des ménages a pour sa part reculé de 7,5% au premier trimestre. (Belén Carreño and Inti Landauro, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

