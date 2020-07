[Effet post-Covid] L'investissement durable est resté immunisé au confinement

On a pu craindre que la crise sanitaire fasse perdre de vue aux investisseurs les enjeux environnementaux et sociaux. C'est tout l'inverse ! Les fonds durables ont mieux résisté au choc et ont vu affluer les nouveaux investisseurs. La pandémie semble avoir accentué la tendance à l'investissement durable, déjà présente depuis plusieurs mois. Toute la semaine, Novethic revient sur les effets secondaires positifs que la crise sans précédent du Covid-19 a entraînés.

Tous aux abris ! Quand l'économie a brutalement chuté, au début du confinement, que les marchés financiers se sont effondrés en quelques heures, les investisseurs ont vite réagi pour récupérer leurs billes et les placer dans des valeurs refuges, comme l'or. La crise du Covid-19 s'est cependant accompagnée d'un nouveau phénomène. Beaucoup d'investisseurs ont choisi de renforcer leurs stratégies d'investissement durable.

Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs européen, a publié une étude sur la bonne résistance des fonds durables pendant la crise intitulée "Le Vert est-il le nouvel Or ?". En clair, la filiale du Crédit Agricole se demande si la finance verte ne serait pas devenue une valeur refuge suite à la crise sanitaire. Pour étayer son argument, Amundi montre que, aux États-Unis, les investissements dans les fonds à gestion passive selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) n'ont cessé de progresser pendant la crise. Alors que les fonds traditionnels, eux, enregistraient une fuite de leurs investisseurs.

Plus grande résilience

Au mois d'avril, l'américain BlackRock constatait en direct le phénomène. "La tendance pour les investisseurs a consisté à vendre leurs titres en portefeuille qui n'étaient pas durables et, par contre, au moment de racheter, à prendre des supports avec des critères ESG qu'ils pourront conserver dans le futur", expliquait Arnaud Gihan, responsable de l'activité iShares de BlackRock pour la France.

Les investisseurs convertis récemment ou de longue date à l'ESG ne s'y trompent pas. Les fonds durables ont globalement mieux résisté aux secousses du marché pendant la crise du Coronavirus que les autres. Selon Morningstar, 62 % des fonds ESG ont enregistré de meilleures performances que l'indice boursier MSCI world, qui agglomère les plus grandes sociétés mondiales, au mois de mars. L'analyse de la base de fonds durables commercialisés en France de Novethic permet de faire le même constat, la gestion selon des critères ESG permet de mieux résister à la crise.

La question est désormais de savoir si l'investissement durable est simplement une valeur refuge, dans laquelle on s'engouffre lorsque cela va mal pour en ressortir par temps plus clair, ou bien si cette tendance est là pour durer. Pour l'agence de notation Moody's, la messe est dite. La pandémie va transformer à long terme la manière dont les investisseurs et les entreprises vont aborder le risque, en accordant plus d'importance aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Une tendance de fond

"La pandémie de coronavirus a illustré vivement comment les problèmes sociaux, comme un choc de santé publique, ont des répercussions sévères au niveau macroéconomique et au niveau du crédit, remarque Matthew Kuchtyak, analyste chez Moody's. Les entités démontrant une capacité et une volonté plus forte de s'attaquer aux risques ESG vont de plus en plus se différencier de leurs pairs."

La dynamique de l'investissement durable est donc bel et bien lancée. Elle sera d'autant plus forte qu'elle repose sur une tendance de fond, déjà présente depuis plusieurs mois. Les chiffres de l'investissement responsable n'ont ainsi cessé de progresser ces dernières années en France, pour atteindre un encours de 1861 milliards d'euros fin 2019, en progression de près de 30 % selon l'Association française de gestion.

Arnaud Dumas, @ADumas5