Education, santé, inclusion financière & numérique: les 3 piliers de l'investissement social

(AOF) - L'investissement « social » devrait servir à répondre à des besoins non satisfaits, tout en générant des performances financières pour les investisseurs responsables, souligne Anne Tolmunen, gérante de portefeuille chez AXA Investment Managers dans un commentaire de marché. A cet égard, trois thèmes fondamentaux sont visés par les stratégies d'investissement à impact social : l'éducation, la santé et l'inclusion financière & numérique.

L'éducation améliore les conditions de vie, voire même l'espérance de vie des individus. Par ailleurs, à l'échelle d'un pays, elle contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Or, quelque 57 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont aujourd'hui pas scolarisés, tandis que 60 % des enfants et des adolescents n'atteignent pas le niveau minimum de compétence nécessaire en lecture et en mathématiques.

Une population en bonne santé est une condition essentielle au développement durable. Comme l'a clairement montré la pandémie de Covid-19, si la population n'a pas accès à des soins médicaux et à des programmes de prévention des maladies de qualité, nous mettons en péril notre propre santé et notre future prospérité économique. Selon l'OCDE, les dépenses de santé publique dans les pays développés devraient atteindre près de 9% du PIB d'ici à 2030, puis 14% d'ici à 2060.

La fracture numérique reste encore un obstacle majeur. Un rapport de l'ONU publié en 2022 a mis en évidence un écart croissant entre, d'une part, les " hyperconnectés " et, de l'autre, les " démunis numériques ", plus d'un tiers de la population mondiale demeurant totalement déconnecté.