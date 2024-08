Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client eDreams Odigeo: le conseil d'administration va être renforcé information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 15:54









(CercleFinance.com) - eDreams Odigeo a annoncé que la nomination de Laurence Berman, l'ancienne directrice générale de Jet Tours, serait proposée en tant qu'administratrice indépendante lors de sa prochaine assemblée générale.



Le spécialiste du voyage en ligne - qui détient les sites eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink, et le comparateur Liligo - souligne que cette nomination doit lui permettre de renforcer ses capacités à un moment 'charnière' pour le groupe, à savoir le dernier chapitre de sa feuille de route stratégique.



Dans ce contexte, l'adoption d'un conseil d'administration élargi est censée jouer un rôle déterminant dans la poursuite de la croissance et dans le franchissement de nouvelles étapes.



Titulaire d'un Master de l'Essec et d'un MBA de l'Université de Chicago, Laurence Berman exercé les fonctions de vice-Présidente de Disneyland Paris et de directrice générale de la société de vacances Jet Tours.



Elle est actuellement membre non exécutif du conseil d'administration de PortAventura, l'un des plus grands parcs d'attractions et de loisirs d'Europe.



La prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires du groupe se tiendra le 27 septembre prochain.





Valeurs associées EDREAMS ODIGEO 6,61 EUR Sibe +0,61%