eDreams: le conseil propose le nom de la future directrice

(CercleFinance.com) - eDreams ODIGEO, présenté comme 'la première plateforme mondiale d'abonnements de voyage au monde et l'une des plus grandes entreprises européennes d'e-commerce' annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a proposé la nomination de Laurence Berman au poste de directrice indépendante.



Cette nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 27 septembre 2024.



Laurence Berman a occupé des postes de direction clés tels que ceux de vice-Présidente de Disneyland Paris et de Directrice générale de la société de vacances Jet Tours.



Laurence Berman a également siégé au conseil d'administration d'importants groupes hôteliers, dont Veranda Resorts et Valtur, ainsi qu'auGlobal Advisory Boardof the University of Chicago(le Conseil consultatif général de l'Université de Chicago) et au sein de la société de conseil en technologie Booz Allen Hamilton.





