EdRAM renforce le poids des actions

(AOF) - Dans sa stratégie d'Allocation d'Actifs du mois de novembre, Edmond de Rothschild AM a remonté le poids des actions européennes et aussi des valeurs domestiques ou cycliques américaines qui sont encore délaissées par les investisseurs.

" En effet, s'il demeure encore d'importantes incertitudes sur la nouvelle configuration politique américaine et sur les chances d'avoir un vaccin durant les prochaines semaines, deux étapes fondamentales pour le scénario économique et financier sont potentiellement en passe d'être franchies ", explique Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer.

Il lui semble important d'avoir des portefeuilles actions équilibrés sectoriellement et factoriellement, et a même fait le choix de donner une orientation plus cyclique à notre allocation. " En effet, même si nul ne sait si le vaccin de Pfizer permettra de maitriser l'épidémie, nous rentrons dans une période ou d'autres sociétés pharmaceutiques devraient proposer leur solution et entretenir l'espoir évoqué ", fait observer Benjamin Melman.

Or, souligne le gestionnaire d'actifs, les valeurs cycliques, value ou domestiques, sont sous-pondérés dans les portefeuilles internationaux et ce grand écart entre le positionnement et l'augmentation récente des chances d'une véritable reprise peut engendrer des mouvements importants.