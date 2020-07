Edram maintient l'équilibre entre les actions et les obligations

(AOF) - La semaine dernière, les marchés actions ont fait preuve d'attentisme, alternant les craintes liées à l'expansion de l'épidémie aux Etats-Unis et en Inde, et les surprises positives sur la reprise de l'activité, observe Edmond de Rothschild Asset Management. Seul le marché chinois s'est adjugé plus de 10% de hausse, après une publication du media d'Etat Shanghai Securities News faisant état d'un "bull market sain" sur le marché actions.

A ceci se sont ajoutés la croissance considérable de la monnaie en circulation (Masse monétaire M2 à +11%, rythme le plus élevé depuis 2016) et un retour de la liquidité disponible à court terme (taux de Repo à 7 jours revenu sous les 2%). Le momentum a ainsi été soutenu sur le marché chinois, observe le gérant.

La semaine qui débute fait place à l'ouverture du bal des publications de résultats des entreprises aux Etats-Unis, et en Europe aux discussions qui se tiendront au Conseil européen les 17 et 18 juillet autour du plan de relance de 750 milliards d'euros.

Ce contexte incertain plaide selon Edmond de Rothschild Asset Management à nouveau pour un maintien de l'équilibre entre les actions et les obligations.