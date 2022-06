Edram lance le fonds obligataire daté Edmond de Rothschild SICAV Millesima World 2028

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management lance un nouveau fonds obligataire daté, le 10ème depuis 2008, investi dans une sélection d’obligations d’entreprises à haut rendement des pays européens et émergents. Edmond de Rothschild SICAV Millesima World 2028 offre un accès à un large univers d'émetteurs, de secteurs et de zones géographiques.

Classé Article 8 selon la réglementation SFDR, Edmond de Rothschild SICAV Millesima World 2028 présente un rendement annualisé brut autour de 5% actuellement. A travers une stratégie de portage, le portefeuille est investi dans des obligations d'entreprises dont l'échéance ne pourra dépasser le 31 décembre 2028.

Le fonds investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en euro, pour 50% minimum du portefeuille. Dans une recherche de diversification, les gérants sélectionnent des obligations d'entreprises de pays émergents en devises dures (en dollar américain), avec une couverture quasi systématique en euro du risque de change.

" En termes de valorisation, les obligations High Yield libellées en euro paraissent offrir une prime intéressante compte tenu des fondamentaux. Par ailleurs, le spectre d'une nouvelle décélération de la croissance et un resserrement monétaire de la part de la BCE sont déjà intégrés dans les cours. Le risque d'un changement de paradigme sur le marché des obligations High Yield libellées en euro apparaît donc limité ", explique le gestionnaire d'actifs.

La dette émergente présente également des atouts. D'une part, la croissance des pays émergents (et plus particulièrement des pays producteurs / exportateurs de matières premières industrielles), devrait rester solide en 2022. Des institutions internationales telles que le FMI et le moratoire sur la dette du G20 constituent des facteurs de soutien. D'autre part, le gisement d'entreprises affichant de solides fondamentaux s'avère important et bon nombre d'obligations se traitent à des niveaux qui ne reflètent pas leurs qualités intrinsèques.