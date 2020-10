EdRAM est prudent à court terme sur le dollar

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management prévient que la situation sur le dollar devrait rester floue le temps que la victoire d'un camp ou de l'autre ne se dessine clairement lors de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Benjamin Dubois, Responsable Overlay, rappelle que les investisseurs et allocataires sont en effet par nature frileux vis-à-vis de toutes incertitudes. Il en conclut que l'on verra très certainement une augmentation de la volatilité sur le dollar avant l'élection début novembre.

Le gestionnaire d'actifs reste prudent quant à la direction que le billet vert prendre en octobre.

Cependant, avertit Edmond de Rothschild AM, sur un horizon de temps plus long, le changement de ton de la Fed envers l'inflation, et le discours de Jackson Hole indiquent clairement que la Banque centrale américaine va soutenir de toutes ses forces l'économie, supprimant ce qui, entre autres, a fait la robustesse du dollar ces 8 dernières années : le différentiel de taux réels avec les autres pays.