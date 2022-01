Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Edram conserve une position neutre sur les actions, avec une volonté d’augmenter l’exposition information fournie par AOF • 14/01/2022 à 17:47



(AOF) - La semaine a été marquée par la poursuite de la rotation sectorielle, avec une forte surperformance des valeurs cycliques et décotées, par rapport aux valeurs de croissance, constate Edmond de Rothschild Asset Management (Edram), pour qui la résilience du marché actions et le reflux des volatilités de change militent pour une augmentation mesurée de l’exposition sur les marchés actions.



Les prochaines semaines apporteront plus de visibilité microéconomique avec la publication des résultats des entreprises.



Dans cet environnement de réduction de la liquidité mais de croissance économique toujours soutenue, Edram conserve une position neutre sur les actions, avec une volonté d'augmenter l'exposition.



Sur les taux, Edram maintient une sous-pondération sur les dettes souveraines et le crédit de qualité et reste prudent sur la duration.