EdRAM conclut une alliance avec SURA Investment Management

Christophe Caspar, CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management, a déclaré : " Le partenariat avec SURA Investment Management - une marque de premier plan et l'un des principaux acteurs de l'intermédiation et des services d'investissement en Amérique latine - est une étape clé dans nos plans d'expansion sur plusieurs marchés prometteurs. "

SURA Investment Management possède une vaste expérience dans la prestation de services aux particuliers fortunés et aux investisseurs institutionnels dans les économies les plus en vue de la région, ainsi qu'une connaissance technique des différentes classes d'actifs.

(AOF) - SURA Investment Management et Edmond de Rothschild Asset Management ont signé un accord commercial qui permet à SURA Investment Management de mettre à disposition une large gamme de services et de produits d'investissement d'Edmond de Rothschild Asset Management dans plusieurs pays d'Amérique latine. " Ce partenariat crée une nouvelle opportunité de mettre l'ensemble des capacités d'investissement des deux sociétés à la disposition des investisseurs de la région ", ont expliqué les gestionnaires d'actifs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.