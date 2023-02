EdR REIM a dépassé son objectif de 300 millions d'euros de levée de fonds

En décembre 2022, EdR REIM a conclu la levée de fonds sur son fonds pan-européen à plus de 170 millions d'euros. Le fonds dédié dont EdR REIM est le conseiller en investissement pour un investisseur institutionnel allemand s'élève à 180 millions d'euros, portant le total de la levée de fonds pour ses stratégies de dette immobilière européenne à plus de 350 millions d'euros.

En outre, l'équipe de dette immobilière d'EDR REIM vient de signer son premier investissement au Royaume-Uni en accordant un financement whole-loan de 35 millions de livres sterling à travers les deux fonds pour refinancer et redévelopper un actif logistique à Londres.

(AOF) - Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (EdR REIM) a dépassé l'objectif de 300 millions d'euros de levée de fonds pour la première clôture de sa plateforme pan-européenne de dette immobilière. Au total, fin 2022, ce sont plus de 350 millions d'euros qui ont été levés à travers le fonds Edmond de Rothschild Real Estate Debt European High Yield I et un fonds dédié à un investisseur institutionnel allemand.

