Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDPR: renforce sa présence sur le marché australien information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - EDP Renewables (EDPR) compte renforcer son activité sur le marché australien avec l'idée d'exploiter 'les belles perspectives de croissance du pays dans le domaine des énergies renouvelables'.



Dans ce contexte, et afin de mettre pleinement en oeuvre sa stratégie et son engagement sur ce marché, EDPR a acquis la société locale ITP Development (ITPD), spécialisée dans les énergies renouvelables.



S'appuyant sur la présence bien établie de la société dans la région Asie-Pacifique, EDPR vise l'excellence en capitalisant sur l'expertise locale d'ITPD et en apportant son envergure mondiale, ses compétences techniques et son savoir-faire en matière de gestion de l'énergie en Australie.



EDPR compte ainsi se concentrer sur le développement de projets éoliens et solaires associés à des solutions de stockage innovantes en Australie.



Il s'agit d'une étape stratégique qui apporte plus de 1,5 GW de capacité, avec une réserve de projets éoliens et solaires à différents stades de développement, avec des options pour adjoindre des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), indique EDPR.



Le portefeuille comprend également un système solaire photovoltaïque de 480 MWc et un projet BESS de 200 MW, qui est à un stade avancé de développement dans le Queensland et devrait entrer en service d'ici 2026.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.