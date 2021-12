Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: projet solaire remporté en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - EDP Renováveis annonce s'être vu attribuer 25 MW pour son projet photovoltaïque de Nyirseg, en Hongrie, signifiant que ce projet bénéficiera d'un CfD (Contract-for-Difference) évalué à environ 42,5 euros/MWh pour une période de 15 ans.



La construction du projet débutera en 2022, avec une mise en service au quatrième trimestre 2023. La stratégie de croissance d'EDPR en Hongrie est ainsi confirmée, avec un total de 75MW.



Le producteur d'électricité est arrivé sur ce marché en février dernier avec un CfD d'une durée de 15 ans lui permettant de commercialiser l'énergie produite par un autre projet solaire photovoltaïque totalisant 50 MW.





