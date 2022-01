Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: projet de financement de six parcs éoliens en Pologne information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - EDP Renováveis annonce avoir signé un projet de financement pour le développement, la construction et l'exploitation de six parcs éoliens d'une capacité totale de 149,4 MW en Pologne, dans le cadre de l'accord d'acquisition signé avec Mirova en août dernier.



Cette opération fait partie de l'investissement de huit milliards d'euros du plan stratégique 2021-25 qu'EDPR a annoncé lors de ses Capital Market Days, en vue d'accélérer le développement du groupe grâce à de nouveaux relais de croissance.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.