EDPR: PPA remporté pour Ocean Winds au Massachussetts

(CercleFinance.com) - EDP Renováveis annonce qu'Ocean Winds, sa joint-venture 50/50 avec Engie, a conclu un contrat d'achat (PPA) portant sur 400 MW pour Mayflower Wind Energy, coentreprise d'Ocean Winds (50%) et Shell New Energies (50%).



Avec de PPA de 400 MW, Mayflower Wind dispose désormais de 1.204 MW de capacité sécurisée pour fournir à l'Etat américain du Massachussets une énergie propre grâce à l'éolien offshore.



Les éoliennes, lorsqu'elles seront pleinement opérationnelles, permettront d'alimenter 800.000 foyers en électricité chaque année, et éviteront l'émission annuelle de quatre millions de tonnes de gaz à effet de serre.





