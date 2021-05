Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR : mise en service d'un parc éolien au Colorado Cercle Finance • 17/05/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - EDP Renewables annonce avoir commencé l'exploitation commerciale de Crossing Trails, nouveau parc éolien aux Etats-Unis d'une capacité de 104 MW, et conclu un contrat d'achat d'énergie (PPA) à long terme pour ce parc avec la coopérative Tri-State. Le projet, situé dans l'Etat du Colorado, se compose de 20 éoliennes de 4,3 MW et de cinq turbines de 3,6 MW. Crossing Trails produira suffisamment d'électricité pour alimenter chaque année l'équivalent d'environ 45.000 foyers dans le Colorado. EDPR prévoit d'étendre encore sa présence dans le pays, grâce à la conclusion de nouveaux PPA qui renforcent son profil à faible risque et sa stratégie de croissance. A la fin du premier trimestre 2021, il disposait d'une capacité totale installée de 6.495 MW aux États-Unis.

