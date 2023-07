EDPR: lauréat du dernier appel d'offre éolien de la CRE information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 17:29

(CercleFinance.com) - EDP Renewables (EDPR) annonce figurer parmi les lauréats du dernier appel d'offres éolien de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), s'assurant plus de 35 MW de capacité installée à déployer dans les années à venir.



EDPR s'est vu attribuer un contrat de différence (CfD) de 20 ans pour deux projets : le parc éolien de Sceaux (qui sera développé en Normandie) et celui des Grands Bails (qui sera construit dans les Hauts de France).



Le Projet de Sceaux (29,4 MW), composé de sept éoliennes, sera installé sur les communes de Londinières et Wanchy-Capval en Seine-Maritime. Il permettra d'éviter l'émission de plus de 25 000 tonnes de CO2 par an. EDP Renewables prévoit de mettre ce projet en service d'ici 2025.



Le projet des Grands Bails, d'une puissance de 3,45 MW, sera situé dans la commune de Montloué, dans l'Aisne. Grâce à ce projet, plus de 4 000 tonnes d'émissions de CO2 seront évitées chaque année.



L'attribution de ces projets à EDPR fait suite à un appel d'offres concernant initialement 925 MW mais qui a finalement atteint plus de 1,1 GW, montrant la dynamique du marché français vers la transition énergétique.