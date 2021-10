Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR : investissement de 13 Mds£ au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - EDP Renewables, quatrième producteur mondial éolien et solaire, prévoit d'investir 12,86 millards de livres sterling au Royaume-Uni d'ici à 2030, réaffirmant ainsi son rôle dans la transition énergétique du pays. Environ 660 millions de livres sterling (£) seront investies dans le marché terrestre via un portefeuille de 544 MW d'énergie éolienne et solaire. Un investissement de 2,65 milliards de livres a déjà été sécurisé dans les projets d'éoliennes en mer d'Ocean Winds à Moray East et Moray West et 2,2 milliards de livres supplémentaires planifiés pour ce dernier sur 3 à 4 ans. ' Nous étudions toutes les opportunités qui nous permettront de continuer à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique du Royaume-Uni', ajoute Miguel Stilwell d'Andrade, directeur général d'EDP et d'EDP Renewables. Ainsi, 200 MW de projets éoliens sont actuellement en négociation avec des partenaires locaux, indique EDPR.

