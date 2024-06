Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDPR: inaugure un parc éolien de 35 MW en Grèce information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - EDP Renewables (EDPR) étend sa présence en Grèce et inaugure un second site de production d'énergies renouvelables, le parc éolien “Erimia” dans la région de Malesina.



Ce projet souligne l'engagement d'EDPR aux côtés des collectivités locales pour améliorer la qualité de vie et stimuler la croissance économique.

Le parc éolien 'Erimia' a une puissance installée de 35 MW répartis sur six éoliennes.



Le projet produira environ 71 GWh par an, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2d'environ 50 000 tonnes et de fournir de l'énergie propre à plus de 18 000 foyers de la région.



'La Grèce est un pays où nous investissons de manière durable et sûre, soutenus par des progrès remarquables en matière de politiques énergétiques. Ce projet reflète notre engagement à créer un avenir pérenne',déclare leDirecteur Général d'EDPR en Grèce,Dionysios Andronas.





