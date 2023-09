Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: inauguration d'un parc éolien en Bretagne information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - EDPR annonce l'inauguration, ce samedi 23 septembre, du parc éolien de Ty Nevez Mouric, situé à cheval entre Bourbriac et Pont-Melvez en Bretagne. Représentant une capacité installée de 21 MW, il comporte cinq éoliennes d'une puissance unitaire de 4,2MW.



Le parc produira assez d'électricité pour alimenter l'équivalent d'une ville comme Saint-Brieuc. Cette production viendra prévenir l'émission de plus de 3000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de plus de 13700 km parcourus en voiture.



Dans son nouveau business plan, EDPR a prévu d'investir 20 milliards d'euros d'ici 2026 pour augmenter les installations d'énergies renouvelables, 40% étant alloués aux installations éoliennes terrestres en Europe.





