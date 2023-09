Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR: extension d'un parc éolien dans l'Indre information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - EDPR annonce qu'il inaugurera, le samedi 16 septembre, l'extension de son parc éolien à Liniez, un parc précédemment construit sur cette même commune située dans le département de l'Indre.



L'extension du parc éolien aura une capacité installée de 11 MW. Au total, ce sont cinq éoliennes d'une puissance unitaire de 2,2 MW qui s'ajoutent aux capacités de production d'énergie verte en région Centre Val-de-Loire.



Le parc produira assez d'électricité pour alimenter l'équivalent d'un peu plus de la moitié de la population d'une ville comme Châteauroux. Cette production viendra prévenir l'émission de plus de 1800 tonnes de CO2 par an.





