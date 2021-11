Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDPR : accord pour l'acquisition de Sunseap information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - EDP Renewables annonce un accord pour le rachat de 87,4% des parts de Sunseap, le plus grand distributeur d'énergie solaire et quatrième acteur de cette énergie en Asie du Sud-Est, participation qui pourrait augmenter jusqu'à 91,4% d'ici la clôture de l'opération. La transaction, soumise aux conditions usuelles, a été conclue par le biais d'un accord avec les principaux actionnaires de Sunseap pour un montant total de 600 millions d'euros, ce qui valorise l'entreprise à hauteur de 870 millions d'euros. Basée à Singapour, Sunseap emploie plus de 400 employés répartis sur neuf marchés, dont l'Indonésie, la Chine et le Japon. Son portefeuille comprend 5,5 GW de projets renouvelables à différents stades.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.