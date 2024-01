Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDP Renewables: projet hybride raccordé au réseau espagnol information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - EDP Renewables annonce avoir réalisé avec succès le raccordement au réseau du premier projet hybride d'Espagne.



Situé au nord-ouest de Madrid, le parc éolien 'Cruz de Hierro' compte 22 éoliennes, pour une puissance installée de 14,5 MW en exploitation depuis 2000.



Désormais, grâce à l'installation de plus de 25000 panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux sur le site éolien, le complexe va accroître significativement sa production d'énergies renouvelables, avec une puissance installée combinée de 28,75 MW.



Ensemble, les deux projets produiront plus de 58 GWh d'électricité par an, permettant l'approvisionnement en énergie de plus de 17 000 foyers dans la région chaque année.



Le raccordement au réseau du premier parc hybride d'Espagne maximise la production d'énergies renouvelables au même endroit et permet d'atteindre plus rapidement les objectifs de la transition





