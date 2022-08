Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDP: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 15:05









(CercleFinance.com) - EDP gagne plus de 1% et surperforme ainsi le PSI20 à Lisbonne avec le soutien de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 5,45 à 5,8 euros, après les résultats semestriels du groupe énergétique portugais.



'EDP offre toujours une croissance intéressante et une décote implicite significative sur les unités ibériques par rapport à ses filiales cotées EDPR et EDP Brasil', estime ainsi le broker dans le résumé de sa note de recherche.





Valeurs associées EDP-ENERGIAS Euronext Lisbonne +1.52%