EDP: classé 'best in class' par S&P CSA

(CercleFinance.com) - EDP, actionnaire principal d'EDP Renewables, renforce sa position de leader en se classant premier d'une liste de 256 entreprises dans le monde, évaluées par S&P CSA.



Avec un score de 88 points (au 24 novembre), EDP se distingue comme le producteur d'électricité le plus durable au monde, une position qu'elle occupe pour la troisième fois en 10 ans. Ce résultat permet à EDP d'être éligible aux indices de développement durable du Dow Jones (DJSI).



Sur les 26 critères analysés jusqu'en novembre de cette année, EDP a obtenu 100 points ('Best in Class') pour quatre d'entre eux : la stratégie climatique, la gestion de l'innovation, les opportunités de marché et l'éthique dans son métier.



' C'est une nouvelle reconnaissance sur le plan mondial des pratiques durables innovantes d'EDP qui obtient un score bien supérieur à la moyenne du secteur de l'énergie, qui est de 34 points ' indique le groupe.





