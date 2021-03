Edmond de Rothschild souligne l'attractivité, mais aussi l'hétérogénéité des marchés émergents

Néanmoins, ils affichent une forte hétérogénéité en termes de dynamique et de tendances de croissance. Plusieurs pays et secteurs offrent de réelles opportunités d'investissement, tant sur le front obligataire que des marchés actions. La sélectivité reste la clé, souligne le gérant.

(AOF) - Les marchés émergents bénéficient de tendances favorables : environnement de taux bas grâce à des politiques monétaires accommodantes, plans de relance massifs de la part des Etats, prix du pétrole et niveau du dollar, accélération des campagnes de vaccination qui ouvrent la voie à une reprise des échanges commerciaux, estime Edmond de Rothschild.

