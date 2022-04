Edmond de Rothschild se rapproche de la neutralité sur les marchés actions

(AOF) - Les marchés ont rapidement salué les signes d'apaisement concernant la guerre en Ukraine, même si la réalité du terrain est tout autre, observe Edmond de Rothschild. La prime de risque liée au conflit se dégonfle, entrainant une hausse des actifs risqués et une forte baisse des matières premières, ajoute la société de gestion. Elle se rapproche de la neutralité sur les marchés actions tandis que sur la duration, Edmond de Rothschild conserve une sous-exposition face à une inflation qui persiste.

