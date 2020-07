Edmond de Rothschild s'apprête à lancer un nouveau fonds d'investissement dans l'économie verte

(AOF) - Edmond de Rothschild continue son engagement dans l'investissement socialement responsable (ISR) en s'apprêtant à lancer un nouveau fonds d'investissement dans l'économie verte, EdR Sicav Green New Deal. Avec ce nouveau fonds, le groupe poursuit le renforcement de sa gamme ISR, en contribuant à la transition énergétique et au développement des entreprises sur le long terme.

Le fonds se distingue par son univers d'investissement, qui ne se limite pas aux entreprises dont l'activité principale est liée aux énergies renouvelables, à l'économie circulaire et à l'efficience énergétique.

Il comprend les entreprises les plus avancées sur la thématique appartenant à d'autres secteurs, comme le financement, les assurances ou l'informatique, ou encore celles dotées d'un axe de développement clair dans le domaine du changement climatique.

"EdR Sicav Green New Deal s'inscrit dans l'ADN de notre groupe et l'attachement de notre actionnaire aux investissements qui combinent performance de long terme et impact ", a commenté Christophe Caspar, CEO de Edmond de Rothschild Asset Management.

" Il répond à une attente forte de nos clients, qui face aux crises sanitaires, sociales, climatiques et environnementales ont démontré une volonté d'être acteurs du changement ", a ajouté le dirigeant.