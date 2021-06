Edmond de Rothschild REIM renforce sa capacité à investir dans la logistique

Confiant et convaincu de l'attractivité de la classe d'actifs, Edmond de Rothschild REIM (France) a augmenté son flux de transactions sur cette classe d'actifs, notamment en produits de développement. Selon son Président, François Grandvoinnet, " acheter en VEFA crée du " build to core " (développement d'un projet immobilier depuis sa création jusqu'à la détention à long-terme de l'actif) permettant d'atteindre une performance largement supérieure pour l'investisseur ".

L'investissement en logistique, auparavant l'affaire d'un nombre restreint d'investisseurs, s'est " démocratisé ", augmentant fortement l'appétit pour ces actifs. Les taux de rendement sont pour la première fois passés sous la barre des 4 % en 2020. " Selon nous, la logistique est devenue, depuis deux ans, la classe d'actifs immobilière la plus performante ", indique Edmond de Rothschild REIM (France).

Edmond de Rothschild REIM (France) gère aujourd'hui environ 6,3 milliards d'euros d'actifs, principalement via des Fonds d'Investissement Alternatifs. Parmi ces encours, 15% correspondent à de la logistique, secteur qui s'est imposé depuis 10 ans comme une classe d'actifs à part entière.

Edmond de Rothschild REIM a identifié cette opportunité off-market puis assisté le fonds anglo-saxon dans le cadre de cette acquisition et du montage du CPI.

Le foncier est situé à proximité immédiate de la sortie numéro 24 de l'A87, axe autoroutier reliant Paris à Angers. " Cette zone géographique, où sont déjà implantés Louis Vuitton, Eram et Boulanger, est stratégique pour la desserte des villes de l'Arc atlantique et offre peu de plateformes logistiques correspondant à la demande croissante dans cette région ", explique le groupe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.