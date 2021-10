Edmond de Rothschild REIM nomme Kristelle Wauters Directrice générale immobilier

(AOF) - Edmond de Rothschild REIM renforce son bureau parisien avec la nomination de Kristelle Wauters au poste de Directrice Générale Immobilier. Dans le cadre de ses fonctions, Kristelle Wauters aura pour mission de poursuivre le développement de la plateforme immobilière du Groupe en France, qui gère 6,2 milliards d’euros d’actifs pour compte de tiers. Elle prendra notamment la responsabilité des relations avec les investisseurs privés et institutionnels, de l’offre immobilière et des investissements.

Kristelle Wauters dispose d'une expérience de près de 20 ans en immobilier.

Depuis 2019, elle était directrice des opérations immobilières en charge de la direction commerciale, de l'asset management et de la direction technique de la Foncière Mercialys.

Kristelle Wauters a notamment investi en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, sur différentes classes d'actifs telles que les bureaux, la logistique, le commerce et l'hôtellerie. Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi mené le développement, la commercialisation et la stratégie marketing de projets ambitieux en bureaux et en logistique, notamment dans le cadre du Grand Paris.