Edmond de Rothschild REIM finance à Paris un projet de promotion immobilière

(AOF) - Edmond de Rothschild REIM, grâce à son fonds European Real Estate Debt Fund, a consenti un financement mezzanine pour l’acquisition et la reconversion de l’ancien garage Renault Paris Rive Gauche, un immeuble commercial situé sur les berges de la Seine dans le 15ème arrondissement de Paris. L’actif est situé à 650 mètres de la Tour Eiffel. Le groupe Capelli, promoteur coté sur Euronext, et Imm'Extenso, co-promoteur sont les lauréats de l’appel à projet organisé par le vendeur Renault et la mairie de Paris.

Le projet fait partie du programme "Réinventer Paris 3" et convertira l'immeuble commercial existant en un actif résidentiel d'une superficie totale de 7 310 mètres carrés répondant aux normes énergétiques et sociales les plus élevées.

Environ 2/3 de la surface seront dédiés à des logements libres et sociaux et 1/3 de la surface à un établissement scolaire au rez-de-chaussée et au premier étage.

La livraison du projet est prévue en 2024 et comprendra la construction d'une tour superposée sur le bâtiment existant de sept étages, offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel, la Seine et le paysage urbain parisien.

Parallèlement à l'opération de financement à Paris, l'équipe a procédé à une autre levée dans son fonds paneuropéen High Yield I Real Estate Debt Fund avec des investisseurs de la banque privée Edmond de Rothschild, portant l'engagement de capital actuel dans le fonds à plus de 100 millions d'euros.

La clôture finale du fonds, dont la taille cible est de 300 millions d'euros, aura lieu au plus tard en décembre 2022.