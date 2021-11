Edmond de Rothschild REIM acquiert un nouvel actif core en région Grand Est

" Cet immeuble est acquis dans le cadre d'un share deal démontrant l'agilité de notre OPCI Grand Public Edmond de Rothschild Immo Premium ainsi que celle des équipes d'Edmond de Rothschild REIM (France) avec ses conseils. A Nancy, cet immeuble emblématique du quartier centre gare répond parfaitement à la stratégie du véhicule en générant depuis sa livraison en 2008 des cashflows réguliers grâce à son positionnement locatif pertinent et en s'inscrivant dans notre thématique ISR ", souligne Benjamin Lempire, directeur Immobilier de Edmond de Rothschild REIM (France).

(AOF) - Edmond de Rothschild REIM (France) a acquis, auprès de DWS et pour le compte de l'OPCI Grand Public Edmond de Rothschild Immo Premium, 100% des parts de la SCI Nancy République portant l'actif immobilier valorisé à environ 24,5 millions d'euros.

